Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз по российской экономике, прогнозируя рост ВВП на 3% в 2021 году против своего октябрьского прогноза роста на 2,3%.
В 2022 году МВФ ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) России вырастет на 3,9%. Ранее прогнозировался рост на 2,3%.
По данным фонда, в прошлом году российская экономика сократилась на 3,6%.
МВФ прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 5,5% в 2021 году и на 4,2 % в 2022 году "в условиях исключительной неопределенности."
"Глобальная экономическая активность все еще остается значительно ниже допандемических уровней, — говорится в докладе. — Даже с учетом ожидаемого восстановления в 2021-22 годах разрыв в объеме производства, как ожидается, не закроется до 2022 года."
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