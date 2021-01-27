МВФ пересмотрел прогноз по российской экономике

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз по российской экономике, прогнозируя рост ВВП на 3% в 2021 году против своего октябрьского прогноза роста на 2,3%.

В 2022 году МВФ ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) России вырастет на 3,9%. Ранее прогнозировался рост на 2,3%.

По данным фонда, в прошлом году российская экономика сократилась на 3,6%.

В мире

МВФ прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 5,5% в 2021 году и на 4,2 % в 2022 году "в условиях исключительной неопределенности."