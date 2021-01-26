В России в феврале начнёт свою работу Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий.
Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
"Моделью функционирования Фонда выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. РФПИ выполняет функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества. Завершение формальных процедур и запуск Фонда ожидается в середине февраля. Об этом на совещании доложил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев", — сказано в сообщении секретариата.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.