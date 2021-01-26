Российскую промышленность "вылечили" статистикой

Невероятную историю можно узнать, заглянув в открытую статистику Росстата по промышленному производству за 2020 год. Оказывается, российская промышленность уже оправилась от "коронакризиса", причём сделала это ещё в декабре.

Итак, две наиболее интересные цифры:

весной падение производства достигало 7-8%;

к декабрю оно замедлилось практически до нуля (-0,2%).

Таким образом, можно сделать вывод: промышленность прекрасно справилась с коронавирусными проблемами и готова к росту. Однако чудеса на этом не заканчиваются: рост уже есть. И по некоторым отраслям он впечатлил бы и в "нековидных" условиях.

обрабатывающий сектор порадовал ростом в 4,4%;

текстильная промышленность показала впечатляющие 14,3%;

автопром "рванул ввысь" на 13,1%;

химическая промышленность удивила ростом в 11,9%.

"Чудеса" от Росстата, конечно, приятно удивляют. Но вот ощутят ли итоги такого "роста" россияне — большой вопрос.