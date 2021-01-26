Невероятную историю можно узнать, заглянув в открытую статистику Росстата по промышленному производству за 2020 год. Оказывается, российская промышленность уже оправилась от "коронакризиса", причём сделала это ещё в декабре.
Итак, две наиболее интересные цифры:
Таким образом, можно сделать вывод: промышленность прекрасно справилась с коронавирусными проблемами и готова к росту. Однако чудеса на этом не заканчиваются: рост уже есть. И по некоторым отраслям он впечатлил бы и в "нековидных" условиях.
"Чудеса" от Росстата, конечно, приятно удивляют. Но вот ощутят ли итоги такого "роста" россияне — большой вопрос.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.