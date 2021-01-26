Полёт "чёрных лебедей": какие проблемы требуют внимания властей России

О "чёрных лебедях" высказался глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Выступая в Давосе, эксперт отметил: сейчас к ним можно отнести инфляцию и ещё одну пандемию.

Напомним, "чёрными лебедями" называют сегодня события, которые очень трудно либо невозможно спрогнозировать, но которые при этом имеют огромное (чаще негативное) значение для мировой экономики.

Понятно, что "волны" пандемии накрыли весь мир, равно как и инфляция, вызванная вынужденными мерами по поддержке экономики, повлияла на многие страны. Но есть ли "чёрные лебеди", специфичные для России?

На этот вопрос для корреспондентов "Правды. Ру" ответила Татьяна Абанкина, директор Центра креативной экономики.

"Лебедь" первый: инфляция и её последствия

Эксперт отмечает, что инфляция для России — большая угроза, так что данного "лебедя" стоит отнести к очень опасным именно для нашей страны. Вопрос тут заключается даже не в самих цифрах инфляции, а в мерах поддержки населения.

Если оценить, что сделали для поддержки экономики в Германии, то можно увидеть снижение, например, ВВП на душу населения в стране минимально. А в США и вовсе по этому показателю был в 2020 году рост.

"Инфляция представляет очень большую угрозу для России, для населения России, для малого бизнеса России. Именно в силу того, что кроме выплат на детей семьям с детьми, других прямых выплат фактически не было. Ни частным лицам, ни семьям, ни малому бизнесу, ни даже некоммерческим или некоммерческим организациям", — рассказывает Абанкина.

Более того, все меры свелись к косвенной поддержке. То есть россиянам подложили "отложенную" уплату налогов, дали возможность получить кредит на уплату налогов и другие льготы.

Таким образом, происходит снижение доходов населения, расширение "неполной занятости", сокращение зарплат.

"Лебедь" второй: проблемы альтернативной занятости

Далее, рассказывает эксперт, нужно упомянуть альтернативную занятость. Про неё "забыли": власти не предпринимают мер, которые помогли бы выйти на рынок некоторым представителям малого бизнеса, представителям креативных и творческих профессий.

"В результате многие лишаются возможности как-то заработать, организовать для себя хоть какую-то занятость. Это особенно важно для уязвимых групп — семей с детьми, людей с ограниченными возможностями, проживающих в малых городах и сельской местности, где в принципе сложно с работой", — комментирует Абанкина.

Только прямые выплаты и поддержка занятости позволят людям как-то поддерживать свой уровень жизни, резюмирует эксперт.