О своём видении теории "Чёрного лебедя", то есть теории, описывающей редкие, практически невозможные события, влияющие на мир, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отметил, что ранее ознакомился с одноимённым трудом Нассима Талеба (в русском переводе — "Чёрный лебедь"), однако не ожидал, что вместо одного "лебедя" прилетит целая "стая".

"Какие же следующие "лебеди" могут прилететь? Мы полагаем, что речь об инфляции. Я думаю, что она неизбежно последует за печатаньем денег по всему миру.

Очевидно, что ещё одна пандемия возможна. Будет очень важно, как мы будем работать по этой теме, здесь речь о вопросах защиты окружающей среды", — высказался Дмитриев, выступая онлайн на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.