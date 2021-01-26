О своём видении теории "Чёрного лебедя", то есть теории, описывающей редкие, практически невозможные события, влияющие на мир, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев отметил, что ранее ознакомился с одноимённым трудом Нассима Талеба (в русском переводе — "Чёрный лебедь"), однако не ожидал, что вместо одного "лебедя" прилетит целая "стая".
"Какие же следующие "лебеди" могут прилететь? Мы полагаем, что речь об инфляции. Я думаю, что она неизбежно последует за печатаньем денег по всему миру.
Очевидно, что ещё одна пандемия возможна. Будет очень важно, как мы будем работать по этой теме, здесь речь о вопросах защиты окружающей среды", — высказался Дмитриев, выступая онлайн на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
Угрозой для стабильности остаётся и терроризм, немало проблем доставляет разобщённость мирового сообщества.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.