Бизнес-омбудсмен Борис Титов согласился, чтобы Владимир Путин после президентства стал его советником по винодельческой отрасли.

Ранее президент России выразил желание поработать в сфере виноделия после завершения работы в Кремле. По его словам, он хотел бы стать советником владельца предприятия "Абрау Дюрсо" Бориса Титова.

"Я думаю, что не найдется в мире предпринимателя, который бы не согласился или отказался от такого предложения", - отметил Титов.

"Он подписывал закон о виноделии, который сегодня вовсю работает и меняет вообще всю структуру виноделия в России", — добавил предприниматель.