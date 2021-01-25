Дефицит ряда продуктов допустили в России

В России возможен дефицит некоторых продуктов. Об этом сообщили в департаменте аудита экономического развития Счетной палаты.

Как сообщают "Ведомости", к дефициту могут привести меры, принятые правительством для сдерживания роста цен на ряд продуктов. По мнению специалистов Счётной палаты, производителям может быть невыгодно продавать продукты по установленным ценам, а компенсации может не хватить для покрытия убытков.

Помимо этого, может возникнуть повышенный спрос на товары по установленным ценам, а после отмены ограничений может произойти их резкий рост.

В то же время, в департаменте отмечают, что сдерживание цен даёт положительный эффект. Специалисты подчёркивают, что полноценные выводы о результатах такого манёвра можно будет сделать только по завершению первого квартала текущего года.