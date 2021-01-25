Немецкий бизнес: антироссийские санкции слишком ударили по нам

Около половины немецких компаний, опрошенных одним из крупнейших экономических аналитических центров страны, институтом Ifo, хотят, чтобы ЕС снял санкции против России, поскольку ограничения сильно ударили по немецкому промышленному сектору.

«Карательные санкции привели к увеличению бюрократического бремени, которое препятствует ведению бизнеса с Россией почти для 40 % из 862 компаний, опрошенных Мюнхенским институтом, в то время как более трети из них пришлось иметь дело с дополнительным контролем. Кроме того, около 20% компаний заявили, что они ощутили влияние торговых запретов и ограничений на финансовый сектор», - отмечается в опубликованном Ifo отчётном докладе. "Наиболее часто страдают производители машин и автомобилей, химическая и электротехническая отрасли, а также логистика», - пишет Жасмин Грешль, заместитель директора Центра международной экономики Ifo.

По данным статистиков, сильнее всего пострадали производители машин и автомобилей:

почти 60% и 40% респондентов соответственно отметили негативное влияние санкций;

географически компании, работающие в Восточной Германии, страдают больше, чем западногерманские компании.

Почти половина всех респондентов заявили, что они могли бы извлечь выгоду из отмены санкций ЕС.

Кроме того, большинство из почти 200 менеджеров, опрошенных Ifo, заявили, что они против остановки строительства газопровода "Северный поток-2".

Руководители немецких предприятий также отметили, что на них влияет стремление России заменить импортные собственными в ответ на западные ограничения.

Другие проблемы, названные фирмами при работе с Россией, включают колебания валютных курсов, политическую и экономическую неопределенность, потерю доверия и репутации, а также усиление конкуренции со стороны третьих стран.

Напомним, санкции в отношении России были первоначально введены Брюсселем в 2014 году в связи с событиями на Украине и с тех пор неоднократно продлевались и расширялись. Москва ответила контрсанкциями, запретив ряд европейских продуктов.