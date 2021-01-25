Прогноз: 21 век в экономике будет веком Китая

Китай стал единственной крупной экономикой, оставшейся в живых после того, как пандемия коронавируса потрясла мировую торговлю, и вскоре собирается лишить США их лидирующих позиций.

Так считает Джеральд Селенте, издатель журнала Trends.

В эфире RT Селенте сказал, что Китай является главным трендом этого года. По прогнозам аналитика, он также будет доминировать в течение всего 21-го века, как это сделали США после Второй мировой войны, и "находится на пути к замене Америки".

"20-й век был американским веком, 21-й век будет китайским веком", — сказал он, отметив, что Вашингтон больше озабочен ведением войн, в то время как Китай сосредоточен на экономике.

Далее он подчеркнул, что США сейчас напоминают Англию после Первой мировой войны, когда доллар занял место британского фунта: