Китай стал единственной крупной экономикой, оставшейся в живых после того, как пандемия коронавируса потрясла мировую торговлю, и вскоре собирается лишить США их лидирующих позиций.
Так считает Джеральд Селенте, издатель журнала Trends.
В эфире RT Селенте сказал, что Китай является главным трендом этого года. По прогнозам аналитика, он также будет доминировать в течение всего 21-го века, как это сделали США после Второй мировой войны, и "находится на пути к замене Америки".
"20-й век был американским веком, 21-й век будет китайским веком", — сказал он, отметив, что Вашингтон больше озабочен ведением войн, в то время как Китай сосредоточен на экономике.
Далее он подчеркнул, что США сейчас напоминают Англию после Первой мировой войны, когда доллар занял место британского фунта:
"Я думаю, что в ближайшие годы юань станет основной валютой мира, а доллар станет фунтом стерлингов, который будет падать", — сказал аналитик.
Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.