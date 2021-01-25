Сбербанк ждёт разрешения ЦБ на запуск собственной криптовалюты

Сбербанк обратился к Центробанку с просьбой создать платформу "блокчейн" для собственной цифровой валюты под названием Sbercoin.

Проект может быть запущен уже этой весной.

По словам Директора отдела торговых операций Сбера Сергея Попова, запрос был направлен национальному финансовому регулятору в начале года.

Чиновник пояснил, что регистрация требуется в соответствии с новым законом "О цифровых финансовых активах", который вступил в силу 1 января.

"Банк технологически готов работать с этой фиатной валютой", — заявил Попов, добавив, что Сбербанк уже завершил внутреннюю проверку и пришел к выводу, что "решение работает".

Процедура регистрации, как рассказал он, обычно занимает около 45 дней.

"Если не будет получено возражений от ЦБ, есть высокая вероятность, что Сберкоин будет запущен весной, — подчеркнул Попов. — Сберу предстоит ещё решить некоторые проблемы, связанные с цифровой валютой, такие как налогообложение цифровых финансовых активов. Sbercoin может использоваться в качестве "цифрового векселя".

Напомним, об идее выпуска собственной криптовалюты Сбербанк заявил ещё в прошлом году:

в ноябре Герман Греф говорил, что банк может запустить Сберкоин в качестве "эксперимента" в 2021 году.

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