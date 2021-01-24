Трубоукладчик "Северного потока-2" возобновил работу

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" близится к завершению. Осталось достроить участок длиной 147 километров в датских водах.

О начале работ по возобновлению ранее приостановленного строительства сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Судно "Фортуна" в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток-2". Работы идут в соответствии с полученными согласованиями", — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что работы по строительству очередного участка "Северного потока-2" в датских водах начнутся 15 января. Предполагалось, что на последнем этапе строительства будет задействован российский трубоукладчик "Академик Черский". Однако в связи с угрозами санкционного давления со стороны США и последовавшим за ними выходом из проекта нескольких европейских компаний планы были скорректированы.