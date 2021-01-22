В конце 2020 года россияне активно скупали валюту

В конце прошлого года россияне активно скупали валюту. Объём покупок составил почти пять миллиардов долларов.

Как сообщает "Интерфакс", нетто-покупки составили около 4,7 миллиардов долларов. Отмечается, что дефицита валютной ликвидности в конце предыдущего года удалось избежать благодаря тому, что основная масса купленной россиянами валюты размещалась на вкладах. Этому также способствовало и то, что банки воспользовались валютным свопом с Центробанком России по привлечению рублей в обмен на иностранную валюту.

Кроме того, стабильности способствовал приток в банки пассивов в иностранной валюте.