В конце прошлого года россияне активно скупали валюту. Объём покупок составил почти пять миллиардов долларов.
Как сообщает "Интерфакс", нетто-покупки составили около 4,7 миллиардов долларов. Отмечается, что дефицита валютной ликвидности в конце предыдущего года удалось избежать благодаря тому, что основная масса купленной россиянами валюты размещалась на вкладах. Этому также способствовало и то, что банки воспользовались валютным свопом с Центробанком России по привлечению рублей в обмен на иностранную валюту.
Кроме того, стабильности способствовал приток в банки пассивов в иностранной валюте.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.