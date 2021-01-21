Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту

Сбербанк подал заявку в Центробанк для регистрации собственной криптовалюты. Она будет называться "сберкоин".

Как сообщают "Известия", о подаче заявки сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января", — сообщил Попов.

Известно, что банк планирует запустить собственный стейблкоин к весне нынешнего года. В Сбербанке отметили свою техническую готовность к работе с криптовалютой.

Отмечается, что технология уже прошла внутреннее тестирование в банке и будет являться удобным инструментом для пользователей. Предполагается, что её будут использовать в области цифровых векселей.