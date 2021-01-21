Принцип светофора: "красных" клиентов банков хотят лишать денег

Очередная попытка уменьшить число "отмываемых" всеми путями денег может привести к интересным последствиям. В качестве одной из мер "борьбы с отмыванием" россиянам предложат изъятие денег со счетов.

Итак, суть ситуации: существует проект федерального закона №1064272-7, уже доступный для ознакомления на сайте Госдумы РФ. В нём указаны, в числе прочих, следующие факты:

регулятор (то есть ЦБ РФ) будет "помечать" клиентов цветами и разбивать их на три категории: "зелёные", "жёлтые" и "красные";

в случае если клиент попадёт в "красную" категорию и не добьётся исключения из неё, банк обязан "перечислить в бюджетную систему Российской Федерации денежные средства, имеющиеся на счете клиента — юридического лица или индивидуального предпринимателя".

Таким образом, дело за малым: внесение клиента в "красную зону", ожидание, а затем конфискация средств. Более того, в "красной" зоне клиентам запретят любые операции с их же средствами, в том числе открытие новых счетов и работу через "Систему быстрых платежей".

Уточняется, что для выхода из "красной зоны" нужно будет идти в банк, в суд или специальную комиссию. А в пояснительном документе, который также представлен для ознакомления, подводится итог: риски для большинства — совсем небольшие, поскольку всего 0,7% клиентов потенциально считаются "красными".

Вот только подсчёты "по головам" дают совсем иную картину: "светофор" будет "останавливать" примерно 54 тысячи ИП и компаний…