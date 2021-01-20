Итоги 2020 года: Россию захлестнула волна банкротств

Политика властей России в части поддержки населения, похоже, "дала плоды": в стране по итогам 2020 года выросло количество банкротств.

По данным портала "Федресурс", за 2020 год банкротами стали более 119 тысяч человек. Статистика включает людей, работавших как ИП, отмечают эксперты. Таким образом, по сравнению с 2019 годом количество банкротств граждан выросло на 72,6%.

Интересно, что 94,5% граждан инициировали процедуру банкротства сами. Однако не стоит радоваться: под вывеской "специалистов по банкротству" россиян часто встречают мошенники.

Так, ценник за юридическую поддержку стартует от 10-30 тысяч рублей, а её методы зачастую сомнительны. Например, некоторые "юристы" советуют сменить телефон и передать все дела им, а затем исчезают с деньгами. При этом только по Москве на портале "Авито" можно найти более тысячи объявлений по услугам банкротства.

Напомним, суммарно банкротами в стране с 2015 года стали 282,3 тысячи человек, то есть 2020 год "перекрыл" по этому показателю многолетние рекорды.