Из ЕС с любовью: для Байдена приготовили "евросюрприз"

Брюссель наращивает планы по усилению глобального влияния евро на мировых финансовых рынках. Эксперты Еврокомиссии заявили во вторник, 19 января: новый программный документ позволит "отстоять ценности ЕС".

Итак, план ЕС заключается в максимальном укреплении евро и его роли на международной арене. 18-страничный документ (пока в неокончательной редакции) предусматривает "переманивание" финансовых потоков в ЕС, защиту европейских компаний от санкций США и выпуск облигаций на 850 млрд евро.

"План позволяет ЕС защищать свои интересы на международном уровне и отстаивать свои ценности", — уточняется в бумаге по данным Politico.

Хороший курс евро, по мнению Брюсселя, станет отличным поводом для инвесторов вложиться в эту валюту, укрепив её ещё больше. Также поможет программа восстановления после пандемии, лоббирование интересов промышленности и "просьбы" к собственным финансистам работать именно в евро.