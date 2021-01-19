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Из ЕС с любовью: для Байдена приготовили "евросюрприз"

Экономика

Брюссель наращивает планы по усилению глобального влияния евро на мировых финансовых рынках. Эксперты Еврокомиссии заявили во вторник, 19 января: новый программный документ позволит "отстоять ценности ЕС".

Из ЕС с любовью: для Байдена приготовили "евросюрприз"

Итак, план ЕС заключается в максимальном укреплении евро и его роли на международной арене. 18-страничный документ (пока в неокончательной редакции) предусматривает "переманивание" финансовых потоков в ЕС, защиту европейских компаний от санкций США и выпуск облигаций на 850 млрд евро.

"План позволяет ЕС защищать свои интересы на международном уровне и отстаивать свои ценности", — уточняется в бумаге по данным Politico.

Хороший курс евро, по мнению Брюсселя, станет отличным поводом для инвесторов вложиться в эту валюту, укрепив её ещё больше. Также поможет программа восстановления после пандемии, лоббирование интересов промышленности и "просьбы" к собственным финансистам работать именно в евро.

"Данное заявление — нежданный "подарок" для Джо Байдена. Оно служит напоминанием о том, сколько проблем привнёс в отношения по линии "Брюссель — Вашингтон" Дональд Трамп.

Заверения Байдена об улучшении отношений не уменьшат стремления Брюсселя к большей роли евро", — пишут в Politico.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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