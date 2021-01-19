Власти ФРГ "приняли к сведению" новые санкции США по "СП-2"

Немецкие власти отреагировали на очередную попытку США противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2" санкционным давлением.

На всём протяжении строительства российского газового трубопровода "Северный поток-2" США активно пытаются помешать завершению проекта. Даже сейчас, когда из общей протяжённости двух его ниток в 2460 километров осталось проложить всего 120 км в датских водах и 28 км — в немецких.

В понедельник, 18 января, посольство США в Берлине сообщило властям ФРГ о введении санкций против российского трубоукладочного судна "Фортуна". Баржа-трубоукладчик пришла на смену судну "Академик Черский", ранее покинувшему район строительства газопровода.

"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — сообщила представитель Министерства экономики ФРГ в беседе с агентством dpa.

Американские власти используют закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятый в августе 2017 года, для оказания санкционного давления на всех, кого считают себе неугодными. Строительство газопровода "Северный поток-2" мешает США продвигать на европейский рынок свой сжиженный природный газ, более дорогой по сравнению с российским.