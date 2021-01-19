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"Новатэк" планирует сдвинуть сроки отгрузки арктического СПГ в Азию

Экономика » Сырье » Газ

Российский газодобытчик, компания "Новатэк", планирует в начале мая начать отгрузки со своего завода "Ямал СПГ" на азиатские рынки по Северному морскому пути (СМП) с помощью ледокола.

"Новатэк" планирует сдвинуть сроки отгрузки арктического СПГ в Азию

Этот груз станет самой ранней в истории поставкой сжиженного природного газа в Азию, побив прошлогодний рекорд почти на две недели и проложив путь к рекордному навигационному сезону в этом году.

"Точные сроки отгрузки СПГ будут зависеть от погодных условий и толщины льда, — сказал пресс-секретарь российского пароходства "Совкомфлот" Никита Секретарев. — Возможность такого рейса в мае обсуждается".

  • Протянувшись более чем на 5000 км между Баренцевым морем и Беринговым проливом, СМП является самым коротким проходом между Европой и Азией. Его восточная часть обычно закрывается для навигации на несколько месяцев в начале года из-за толстого льда, что ограничивает возможности отгрузки.

Ранее в этом месяце Новатэк направил два танкера СПГ ("Кристоф де Маржери" и "Николай Евгений") в Китай через СМП. Представители отрасли заявили, что суда не нуждаются в ледокольной поддержке, поскольку нынешние условия в Восточной Арктике мягкие. Тем не менее, танкеры будут использовать ледокол по возвращении в Россию через пролив в феврале.

По данным Совкомфлота, которому принадлежит 'Кристоф де Маржери", сухогруз никогда не совершал февральских рейсов в Восточную Арктику.

"Запланированный на февраль обратный рейс является частью системных усилий по постепенному расширению транзитного судоходства в восточном секторе Арктики", — сказал Секретарев. — В перспективе ставится задача наладить безопасную круглогодичную навигацию по северному маршруту".

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", Россия планирует превратить СМП в главную торговую артерию между Европой и Азией. В прошлом году по арктическому маршруту было перевезено 33 миллиона тонн грузов.

Автор: Ольга Лебедева
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