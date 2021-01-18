Весной Россия повысит пошлину на экспорт пшеницы

С 1 марта в России вырастет пошлина на экспорт пшеницы, пошлины на экспорт ряда других культур будут также введены в марте.

Как сообщают "Известия", с 1 марта текущего года пошлина на экспорт пшеницы составит 50 евро за тонну. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников.

Кроме того, стало известно, что с 15 марта пошлина на экспорт кукурузы составит 25 евро за тонну, а ячменя — 10 евро за тонну.

Отмечается, что данные изменения призваны стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке, в частности, цены на муку и хлеб.