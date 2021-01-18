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О "предмусорном" кредитном рейтинге России: мнение эксперта

Экономика

Российская экономика, которая вроде бы начинает обретать некоторое равновесие после "коронавирусной ямы", всё равно остаётся не слишком привлекательной для инвестиций.

О "предмусорном" кредитном рейтинге России: мнение эксперта

На текущей момент в Standard&Poor's оценили кредитный рейтинг РФ как BBB-. Данный рейтинг — последняя ступень перед "мусорными" позициями, которые называются так из-за больших угроз при инвестировании капиталов.

Что делать властям, чтобы исправить ситуацию с рейтингом Российской Федерации и не быть в "мусорной корзине инвесторов"? Или данный рейтинг для России особо не важен? О ситуации для "Правды. Ру" рассказал Олег Александров, директор "ЦЭФК ГРУПП".

"Отрицательный рост": Россия не одинока

Рейтинг Standard&Poor's, отмечает эксперт, представляет большую важность так же, как и рейтинги других агентств: и Fitch, и Moody's. Он действительно оказывает влияние на позицию инвесторов в отношении того, стоит ли инвестировать в российскую экономику.

"Здесь, безусловно, есть определённые риски, связанные с возможностью усиления санкционного давления по тем или иным причинам, которые мы наблюдаем в последние годы.

Сказывается и состояние на российской экономике в свете влияния на неё пандемии. Я бы сказал, что позиции в рейтинге могут действительно ухудшиться", — рассказывает Александров.

Однако при этом не стоит забывать: другие страны в прошлом году тоже не отличались хорошими макроэкономическими показателями. По другим рынкам (европейскому, американскому) мы наблюдаем снижение кредитных рейтингов.

"В любом случае международные агентства будут их пересматривать. Скорее всего, в сторону ухудшения. И это относится не только к России, но и к другим странам", — отмечает Александров.

"Основная задача - не ухудшить позиции"

Действовать, чтобы поднять рейтинг, можно в каком-то смысле просто: чем раньше мы выйдем из этого кризиса, тем раньше у нас улучшатся рейтинги. Соответственно, этот фактор уже не будет оказывать какого-то доминирующего влияния на положение.

Касательно санкций: за последние годы Россия более-менее удавалось избегать наихудших сценариев влияния минимизировать последствия этих санкций.

"Если санкции будут усиливаться, например, Россию отключат от SWIFT и так далее, то это, безусловно, будет сказываться и на привлечении инвесторов.

Пока можно сказать, что основная задача — не ухудшить позиции, которые сейчас есть, и наблюдать за местом России по сравнению с другими странами, которые тоже пострадали от коронакризиса", — резюмирует Александров.

Автор: Константин Шапров
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