Главу Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за дачу взятки

Вице-президент Samsung Electronics и главный наследник Samsung Group Ли Чжэ Ён был приговорён к 2,5 годам тюрьмы за дачу взятки близкой подруге бывшего президента Кореи Пак Кын Хе.

"Подсудимый поддался требованиям бывшего президента Пак Кын Хе и активно дал взятку, ради получения власти от отца он косвенно выразил безнравственную просьбу использовать власть президента", — сообщили в суде.

Ли Чжэ Ён был заключён под стражу в здании суда.