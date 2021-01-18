Вице-президент Samsung Electronics и главный наследник Samsung Group Ли Чжэ Ён был приговорён к 2,5 годам тюрьмы за дачу взятки близкой подруге бывшего президента Кореи Пак Кын Хе.
"Подсудимый поддался требованиям бывшего президента Пак Кын Хе и активно дал взятку, ради получения власти от отца он косвенно выразил безнравственную просьбу использовать власть президента", — сообщили в суде.
Ли Чжэ Ён был заключён под стражу в здании суда.
Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.