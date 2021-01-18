Когда ожидать резкий рост цен на бензин

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов комментирует ожидание резкого скачка цен на бензин в России.

Рост цен на бензин в 2021 году

Вслед за повышением цен на нефть, которые уже в первых числах января выросли почти на 10% — до $56 за баррель марки Brent. По информации издания "Коммерсант", с минувшего декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.

Аналитики финансового рынка прогнозируют примерное соотношение рубля к доллару от 69 до 73. В худшем случае (например, при увеличении добычи нефти и введении санкций новой американской администрацией) — 76-80 рублей за доллар и 87-93,5 за евро. Для нефтяных компаний при ослаблении рубля, снижении экспортной пошлины и росте акцизов наиболее привлекательной выглядит идея экспорта бензина.

Несмотря на то что Александр Фролов не ожидает в ближайшее время резкого повышения цен на бензин, эксперт "Правды.ру" подробным образом анализирует положение дел, рассматривая как отрицательные, так и положительные стороны. Во многом положение будет зависеть от непредсказуемых факторов.

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