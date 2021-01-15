Мобильная связь может подорожать в России

В России в наступившем году может существенно подорожать мобильная связь. По некоторым данным, повышение составит до 15%.

Как сообщает издание regnum. ru, цены на услуги мобильной связи могут вырасти на фоне пандемии коронавируса, в частности, из-за недополученных на её фоне доходов операторами, а также понесённых ими незапланированных трат. Расходы, которые операторы мобильной связи понесли из-за пандемии, оцениваются в 30 миллиардов рублей.

По оценкам экспертов, могут вырасти и цены на допуслуги, такие как хранение облачных данных.