Эксперты выяснили, как часто покупатели переплачивают за воздух

Примерно половину пространства в упаковке товара занимает воздух, сообщили аналитики ассоциации потребителей Consumentenbond (Нидерланды).

"Иногда производители незаметно снижают объём продукта, оставляя упаковку и стоимость товара прежними. Такой приём называется "даунсайзинг", — пояснила российский эксперт.

Учёные из Нидерландов пришли к выводу, что в 10 из 40 товаров воздух занимает 75 % и более. Такой подход производителей к упаковке продукции не только увеличивает объём мусорных отходов, но и вынуждает покупателей платить за воздух.

Выводы нидерландских экспертов прокомментировала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Чалых.

Она отметила, что в России по ГОСТу продукт должен занимать не менее 70% упаковки, в противном случае он является фальшивым, сообщает "ФАН".

Но на практике компании-производители могут увеличивать объём вторичной упаковки, например, продавать тюбики зубной пасты в картонной коробке.