Глава НБУ рассказал, за счёт чего спасут макростабильность Украины

Для украинской экономики ситуация сейчас лучше, чем в 2008 году, однако расслабляться не стоит. Резервы и уверенно работающий банковский сектор помогли сохранить стабильность, но ключевой момент — работа с МВФ.

Рассказывая об экономике страны, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко отметил: вход в коронакризис Украина преодолела в неплохой форме. Данные приводит пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины имел достаточные резервы, а банковский сектор и государственные финансы были здоровыми", — высказался эксперт.

Также он выразил уверенность, что ключевым для макроэкономической стабильности (например, для низкой инфляции, низких процентных ставок, профицита бюджета) важно работать с МВФ.