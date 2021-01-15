Для украинской экономики ситуация сейчас лучше, чем в 2008 году, однако расслабляться не стоит. Резервы и уверенно работающий банковский сектор помогли сохранить стабильность, но ключевой момент — работа с МВФ.
Рассказывая об экономике страны, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко отметил: вход в коронакризис Украина преодолела в неплохой форме. Данные приводит пресс-служба НБУ.
"Национальный банк Украины имел достаточные резервы, а банковский сектор и государственные финансы были здоровыми", — высказался эксперт.
Также он выразил уверенность, что ключевым для макроэкономической стабильности (например, для низкой инфляции, низких процентных ставок, профицита бюджета) важно работать с МВФ.
"Ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остаётся продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом", — резюмировал Шевченко.
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