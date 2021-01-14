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Названы наиболее популярные у инвесторов из России акции

Экономика

В Мосбирже назвали акции, которые наиболее популярны у россиян. Отмечается, что за прошлый год рекордно выросло число инвесторов.

Названы наиболее популярные у инвесторов из России акции

Как сообщает rbc. ru, за 2020 год число инвесторов Мосбиржи увеличилось на пять миллионов человек, что больше, чем в за последние несколько лет до этого. Россияне вложили в акции 301 миллиард рублей, а общий объём торгов побил исторический рекорд и составил 23,9 триллионов рублей.

Среди российских компаний инвесторы чаще вкладываются в акции "Газпрома" (23,1%), "Лукойла" (11,8%) и "Норникеля" (11,3%).

Из иностранных компаний россияне предпочитают Alibaba Group (29,5%), Pfizer (11,6%) и Apple (11,1%).

Сообщается также, что среди долговых инструментов, российские инвесторы в большинстве своём вкладываются в корпоративные облигации, доля вложений в которые составила 88,5%. В государственные облигации россияне инвестировали 7,5% и ещё 4% — в еврооблигации.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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