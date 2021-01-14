В США поставили рекорд по дефициту бюджета

Пока политические элиты страны "сражаются" с Дональдом Трампом и готовятся к инаугурации Джо Байдена, финансовые "дела" Штатов проседают всё больше.

По данным, представленным Минфином США, дефицит бюджета страны составил 143,6 млрд по состоянию на декабрь 2020 года. Это абсолютный рекорд для данного месяца — годом ранее (то есть в декабре 2019) цифра застыла на отметке в 13,3 млрд.

Традиционно Штаты решают вопросы такого рода через госдолг. Напомним, что госдолг предполагает следующую схему: государство, выступая заёмщиком, берёт деньги "само у себя" (например, через выпуск ценных бумаг, выдачу кредитов), пуская их затем в оборот. Увеличенная денежная масса стимулирует экономику и позволяет "подтолкнуть" спрос.

По данным MarketWatch, резкий (практически в 11 раз) рост дефицита бюджета обусловлен мерами, которые власти предприняли из-за коронавируса.

Также большие средства направили на разработку вакцины, в то время как ВВП Штатов упадёт, как ожидается, на 2,4%. Доходы в бюджет растут, но пока неуверенно: по итогам декабря 2020 рост составил всего 3,1%.