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В США поставили рекорд по дефициту бюджета

Экономика

Пока политические элиты страны "сражаются" с Дональдом Трампом и готовятся к инаугурации Джо Байдена, финансовые "дела" Штатов проседают всё больше.

В США поставили рекорд по дефициту бюджета

По данным, представленным Минфином США, дефицит бюджета страны составил 143,6 млрд по состоянию на декабрь 2020 года. Это абсолютный рекорд для данного месяца — годом ранее (то есть в декабре 2019) цифра застыла на отметке в 13,3 млрд.

Традиционно Штаты решают вопросы такого рода через госдолг. Напомним, что госдолг предполагает следующую схему: государство, выступая заёмщиком, берёт деньги "само у себя" (например, через выпуск ценных бумаг, выдачу кредитов), пуская их затем в оборот. Увеличенная денежная масса стимулирует экономику и позволяет "подтолкнуть" спрос.

По данным MarketWatch, резкий (практически в 11 раз) рост дефицита бюджета обусловлен мерами, которые власти предприняли из-за коронавируса.

Также большие средства направили на разработку вакцины, в то время как ВВП Штатов упадёт, как ожидается, на 2,4%. Доходы в бюджет растут, но пока неуверенно: по итогам декабря 2020 рост составил всего 3,1%.

Автор: Константин Шапров
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