"Неожиданная" зима в ЕС: газ подорожал на 300%

На фоне аномально холодной для многих европейских стран зимы (в Испании, например, снегопады привели минимум к трём смертям) и карантина цены на газ в ЕС взлетели, словно на "американских горках".

По данным отчёта, представленного всем желающим на сайте energy. skolkovo. ru, "коронавирусный газовый кризис" в ЕС можно считать оконченным. Рост цен на "голубое топливо" буквально за пару месяцев достиг показателя в 300%.

Для понимания ситуации эксперты приводят динамику:

Нидерланды, торговая площадка TTF: газ в июле 2020 продавали по 70 долларов за тысячу кубометров, в январе 2021 — почти по 300 долларов.

В Испании на площадке PVB из-за снегопадов газ поставил абсолютный ценовой рекорд: 660 долларов за тысячу кубометров.

При этом запасы газа, накопленные заранее, явно не согласовывали с синоптиками: на начало января в хранилищах ЕС было 82 млрд кубометров, что на 14 млрд меньше, чем в 2019 году в этот же период. В декабре холодов также "не ждали": объем закачиваемого газа просел на 43%.