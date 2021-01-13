На фоне аномально холодной для многих европейских стран зимы (в Испании, например, снегопады привели минимум к трём смертям) и карантина цены на газ в ЕС взлетели, словно на "американских горках".
По данным отчёта, представленного всем желающим на сайте energy. skolkovo. ru, "коронавирусный газовый кризис" в ЕС можно считать оконченным. Рост цен на "голубое топливо" буквально за пару месяцев достиг показателя в 300%.
Для понимания ситуации эксперты приводят динамику:
При этом запасы газа, накопленные заранее, явно не согласовывали с синоптиками: на начало января в хранилищах ЕС было 82 млрд кубометров, что на 14 млрд меньше, чем в 2019 году в этот же период. В декабре холодов также "не ждали": объем закачиваемого газа просел на 43%.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.