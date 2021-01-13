Дефолт на Украине может стать реальностью уже в этом году

Несмотря на усилия властей, выдаваемые через МВФ кредиты и прочие меры, Украина близка к дефолту. По мнению экономиста Олега Соскина, он может случиться уже в 2021 году.

Соскин, рассказывая о перспективах украинской экономики для издания "Главред", подчеркнул: власти сделали всё, чтобы приблизить финансовый коллапс. Все меры, которые выбрал Киев, служат лишь отсрочкой дефолта, потому что заёмные средства нужно будет возвращать — и возвращать под высокие проценты.

"Потому в 2021 году Украину накроет "девятый вал". Тем более в новом году ей придётся вернуть свыше $25 млрд долгов — почти 70 процентов доходной части бюджета", — подсчитал Соскин.

Более того, даже при понимании обстановки в Киеве не останавливаются и продолжают откровенно глупую и даже вредную политику, "добивающую" экономику.

Напомним, что ранее на Украине жители некоторых областей снова вышли на протесты из-за резкого роста цен на ЖКУ.