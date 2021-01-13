Согласно данным украинской таможенной службы, в 2020 году одним из трёх главных торговых партнёров Незалежной стала Россия — с положительным сальдо в почти $2 млрд.
РФ поставила на Украину товаров на $4,6 млрд, Украина нам — на $2,7 млрд чёрных металлов, зерна, масла и жиров.
Главным торговым партнёром Киева по итогам года стал Китай:
Германия продала Украине товаров на $5,1 млрд.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.