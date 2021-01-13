Итоги года: Россия - один из главных торговых партнёров Украины

Согласно данным украинской таможенной службы, в 2020 году одним из трёх главных торговых партнёров Незалежной стала Россия — с положительным сальдо в почти $2 млрд.

РФ поставила на Украину товаров на $4,6 млрд, Украина нам — на $2,7 млрд чёрных металлов, зерна, масла и жиров.

Главным торговым партнёром Киева по итогам года стал Китай:

импорт — $8,3 млрд,

экспорт — на $7,1 млрд.

Германия продала Украине товаров на $5,1 млрд.