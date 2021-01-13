Золотой запас России превысил долларовые запасы

Согласно данным Центобанка, доля золота в валютных запасах России увеличилась за год на 22,9%.

Одновременно с этим

доля американского доллара уменьшилась до 22,2% с 24,2%,

доля европейской валюты - до 29,5% с 30,6%,

запасы китайского юаня снизились до 12,2% с 13,2%.

Согласно статистике, которая обычно публикуется с шестимесячным лагом, стоимость золота в валютных резервах страны впервые превышает стоимость доллара США:

$128,5 млрд против $124,6 млрд.

Как отмечают аналитики Центробанка, активы страны стабильно росли на протяжении последних лет и превысили установленный регулятором целевой показатель в полтриллиона долларов.

Объем валютных резервов на конец прошлого года составил $ 593,6 млрд.

Напомним, ЦБ наращивал запасы евро и юаня с марта 2018 года, когда Вашингтон ввел санкции против российских физических лиц, вынудив тем самым принять комплекс мер по ликвидации зависимости нашей экономики от американского доллара.

Регулятор также начал постепенно продавать казначейские ценные бумаги США, сократив свою долю в активах со $100 млрд в 2018 году до всего лишь $3,8 млрд в марте 2020 года.

Монетарный регулятор страны прекратил закупку золота в апреле 2020 года, а запасы драгоценного металла остались на уровне 73,9 миллиона унций. Однако за последние 10 лет мировые цены на золото выросли почти на 25%, что неизбежно привело к росту цен на огромные российские активы.