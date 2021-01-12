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В Минсельхозе назвали причину декабрьского подорожания яиц

Экономика » Аграрный сектор » Птицеводство

По данным Росстата, в декабре 2020 года (по сравнению с ноябрём) сильнее всего подорожали куриные яйца (на 13,24%), огурцы (на 47,5%), помидоры (на 26,1%) и картофель (на 9,6%).

В Минсельхозе назвали причину декабрьского подорожания яиц

В Минсельхозе объяснили рост цен на яйца сезонным фактором и пообещали добиться снижения в среднесрочной перспективе. На формирование конечной цены также оказывают влияние удорожание кормов и колебания курса национальной валюты, уточнили в ведомстве.

Следует также учитывать, что в себестоимость производства закладываются импортные компоненты кормов, лекарственные препараты и оборудование. На их цену как раз и влияет курс валют.

"По оценке Минсельхоза, в среднесрочной перспективе добиться снижения себестоимости производства яиц и, как следствие, цен сельхозтоваропроизводителей на эту продукцию позволят введение тарифной квоты на вывоз зерновых и пошлины на экспорт масличных", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

При этом в целом по стране производство куриных яиц растёт, а их импорт постепенно снижается. По итогам 2020 года цифра произведённых в России куриных яиц должна достичь 45,1 миллиарда штук.

Автор: Людмила Черткова
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