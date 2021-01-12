В наступившем году жильё в России может подешеветь. Такие прогнозы дают эксперты.
Как сообщает издание evo-rus. com, в среднем квадратный метр жилья может подешеветь на пять-десять процентов, даже в условиях, если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, и будет также действовать программа льготной ипотеки.
Однако, отмечается, что изменений в стоимости самой ликвидной недвижимости ожидать не стоит. Кроме того, не стоит ожидать изменений и на рынке вторичного жилья.
Прогнозируется, что рост цен на жилую недвижимость начнётся в 2022 году.
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