Эксперты прогнозируют снижение стоимости жилья в России в 2021 году

В наступившем году жильё в России может подешеветь. Такие прогнозы дают эксперты.

Как сообщает издание evo-rus. com, в среднем квадратный метр жилья может подешеветь на пять-десять процентов, даже в условиях, если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, и будет также действовать программа льготной ипотеки.

Однако, отмечается, что изменений в стоимости самой ликвидной недвижимости ожидать не стоит. Кроме того, не стоит ожидать изменений и на рынке вторичного жилья.

Прогнозируется, что рост цен на жилую недвижимость начнётся в 2022 году.