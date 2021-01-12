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"Путь матраса": россияне продолжают "чистить" банки от валюты

Экономика

Несмотря на все попытки властей приучить россиян к "экономике без доллара", объём наличной валюты на руках населения уверенно растёт.

"Путь матраса": россияне продолжают "чистить" банки от валюты

Уже первого ноября 2020 года была взята историческая планка: 79,058 млн долларов, уточняется в отчёте Центробанка РФ. А к концу третьего квартала 2020 года население поставило новый рекорд: 90,737 млн долларов.

Если сравнивать скорость, с которой россияне выводили средства в наличные доллары в 2020 году, можно увидеть ещё одну впечатляющую цифру. По сравнению с 2019 годом население вынесло в пять раз больше валюты.

Причины остаются всё те же: низкие ставки по вкладам, которые не перекрывают инфляцию, невозможность уверенно спрогнозировать ситуацию с рублём и желание хоть немного заработать. Последнее конвертировалось в небывалый приток россиян на фондовые биржи, что немало удивило ЦБ.

Самое интересное, что банки практически вынуждают население выносить кэш: по долларовым вкладам очень низкие ставки и невыгодные условия. Так происходит потому, что закон обязывает банки к повышенному страхованию и усиленному обеспечению валютных вкладов, то есть они становятся для банкиров невыгодны.

Автор: Константин Шапров
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