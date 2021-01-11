После того, как биткоин обновил исторический максимум, он резко подешевел на восемь тысяч долларов.
Как сообщает издание rbc. ru, недавно биткоин достиг рекордной отметки в 42 тысячи долларов, однако за три последних дня его цена снизилась на 20 процентов. На 9:30 часов 11 января стоимость биткоина составляла 34,3 тысячи долларов.
Напомним, в прошедшем году цена биткоина несколько раз обновляла исторический максимум. В начале нынешнего года биткоин также продолжал расти и прежде, чем подешеветь, его цена поднялась на 45 процентов.
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