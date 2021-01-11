Цена биткоина за три дня упала на 20 процентов

После того, как биткоин обновил исторический максимум, он резко подешевел на восемь тысяч долларов.

Как сообщает издание rbc. ru, недавно биткоин достиг рекордной отметки в 42 тысячи долларов, однако за три последних дня его цена снизилась на 20 процентов. На 9:30 часов 11 января стоимость биткоина составляла 34,3 тысячи долларов.

Напомним, в прошедшем году цена биткоина несколько раз обновляла исторический максимум. В начале нынешнего года биткоин также продолжал расти и прежде, чем подешеветь, его цена поднялась на 45 процентов.