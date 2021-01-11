Бензин может резко подорожать в России

Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на бензин в России. Это связано с изменением цены на нефть.

Как сообщает РИА "Новости", рост цен на бензин может быть связан с подорожанием нефти, которая в начале года достигла цены в 56 долларов за баррель. Кроме того, на цену бензина влияют такие факторы, как ослабевший рубль, рост акцизов и снижение пошлины на экспорт.

Отмечается, что уже с конца прошлого года цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли в среднем на восемь процентов. Нефть, в свою очередь, подорожала почти на десять.