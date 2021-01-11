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Тиньков объяснил, почему не продал банк "Яндексу"

Экономика » Финансы » Банки

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, почему сорвалась сделка по продаже банка "Тинькофф" компании "Яндекс".

По его словам, технологический гигант отказался от объединения и захотел полностью купить банк, однако не смог предложить достойную цену.

"Оплата состояла наполовину из акций, но при этом я терял право влиять на решения в новой компании. "Яндекс" предложил 7% премии к цене акций на рынке — и это смотрелось бы органично, если бы речь шла об объединении, но общемировая практика за покупку и стратегический контроль — это 25-40%", — отметил Тиньков.

 

Автор: Алексей Корнеев
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