В Китае пропал известный миллиардер Джек Ма

Китайский миллиардер Джек Ма пропал. Основатель Alibaba больше двух месяцев не появляется на публике.

Исчезновение бизнесмена связывают с жёсткой критикой властей КНР, которую он выразил на своём последнем выступлении 24 октября. Последний раз Ма видели 31 октября во время его собственной онлайн-трансляции.

Уже в декабре против Alibaba началось расследование. Акции компании начали дешеветь, а Джек Ма потерял 3,5 миллиарда долларов.