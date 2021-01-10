Ближайшие несколько месяцев цены на авиабилеты продолжат снижение, однако резкий скачок стоимости будет зафиксирован в апреле.
Об этом предупредил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев в беседе с РИА "Новости".
"Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда… Как говорится, дешевле — только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо всё же прекращать демпинг", — отметил эксперт.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.