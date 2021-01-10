Эксперт предупредил о резком росте цен на авиабилеты

Ближайшие несколько месяцев цены на авиабилеты продолжат снижение, однако резкий скачок стоимости будет зафиксирован в апреле.

Об этом предупредил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев в беседе с РИА "Новости".