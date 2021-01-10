В России усилили контроль за оборотом наличных и безналичных средств

С 10 января в России вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115, усиливающие контроль за наличными и безналичными расчётами граждан и организаций.

Речь идёт о законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. Под присмотром окажутся почтовые переводы и вывод денег с баланса мобильного оператора на сумму от 100 тысяч рублей. Контролироваться будут сделки с недвижимостью, превышающие 3 миллиона рублей. Под действие поправок попадают и лизинговые платежи свыше 600 тысяч рублей.

При этом снят контроль на перемещение средств со счетов и вкладов, открытых за границей на анонимное лицо. Эксперты отмечают, что это изменение в законодательстве "открывает возможность для различного рода злоупотреблений", передаёт ТАСС.