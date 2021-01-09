Создатель бренда Natura Siberica оставил детей без наследства

Основатель косметического бренда Natura Siberica Андрей Трубников скончался 8 января. Пока причины смерти бизнесмена неизвестны. Его обнаружили родственники без сознания, "скорая" не успела ему помочь.

Примечательно, что две дочери и сын предпринимателя не получат его имущество, поскольку Трубников лишил их наследства, чтобы "не испортить".