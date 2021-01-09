Основатель косметического бренда Natura Siberica Андрей Трубников скончался 8 января. Пока причины смерти бизнесмена неизвестны. Его обнаружили родственники без сознания, "скорая" не успела ему помочь.
Примечательно, что две дочери и сын предпринимателя не получат его имущество, поскольку Трубников лишил их наследства, чтобы "не испортить".
"Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить", — признавался бизнесмен в одном из интервью.
Климатологи ожидают аномально опасное лето в 2021 году в России.