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Цена нефти Brent установила максимум с февраля 2020 года

Экономика » Сырье » Нефть

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 55 долларов за баррель. Мартовские фьючерсы по состоянию на 15.00 мск торговались по цене 55,17 доллара.

Февральские фьючерсы на марку WTI возросли до 51,3 доллара за баррель.

В последний раз столь высокая цена фиксировалась 26 февраля 2020 года. Эксперты считают, что котировки повысились из-за того, что в мире ожидается повышение спроса на нефть. Также на рост цены влияют ожидания решения ОПЕК+ по добыче сырья.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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