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Пользователи Apple за неделю потратили годовой ВВП Гамбии

Экономика

Впечатляющим рекордом закончила 2020 год компания Apple. Последняя неделя уже прошедшего года принесла компании 1,8 млрд пользовательских долларов.

Пользователи Apple за неделю потратили годовой ВВП Гамбии

Как уточняют эксперты Apple для Bloomberg, речь идёт о покупка через App Store — магазин приложений для Apple-устройств. Цифра в 1,8 млрд стала рекордной в истории компании, а пик прибыли пришёлся на 31 декабря. В последний день 2020 года пользователи оставили в App Store 540 млн долларов.

Для сравнения можно привести ВВП Гамбии — небольшого государства в Западной Африке с населением в 2,28 млн человек. ВВП страны составил в 2018 году 1,633 млрд долларов. Таким образом, пользователи Apple-устройств могли бы купить все конечные товары и услуги, созданные Гамбией за год.

Эксперты Apple также привели данные по самым популярным приложениям 2020 года. Первые строчки заняли Zoom (приложение для видеосвязи) и платформа Disney+ (потоковое вещание).

Автор: Константин Шапров
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