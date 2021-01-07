Впечатляющим рекордом закончила 2020 год компания Apple. Последняя неделя уже прошедшего года принесла компании 1,8 млрд пользовательских долларов.
Как уточняют эксперты Apple для Bloomberg, речь идёт о покупка через App Store — магазин приложений для Apple-устройств. Цифра в 1,8 млрд стала рекордной в истории компании, а пик прибыли пришёлся на 31 декабря. В последний день 2020 года пользователи оставили в App Store 540 млн долларов.
Для сравнения можно привести ВВП Гамбии — небольшого государства в Западной Африке с населением в 2,28 млн человек. ВВП страны составил в 2018 году 1,633 млрд долларов. Таким образом, пользователи Apple-устройств могли бы купить все конечные товары и услуги, созданные Гамбией за год.
Эксперты Apple также привели данные по самым популярным приложениям 2020 года. Первые строчки заняли Zoom (приложение для видеосвязи) и платформа Disney+ (потоковое вещание).
Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.