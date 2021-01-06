С 6 января банки стали передавать в Федеральную налоговую службу информацию об электронных кошельках россиян.
Как сообщает издание 1prime. ru, нововведение касается электронных кошельков с полной и упрощённой идентификацией. При этом информация о неидентифицированных кошельках по-прежнему раскрываться не будет .
Отмечается, что будет передаваться информация об открытии и закрытии кошельков, а вот данные о конкретных операциях и остатках средств будет передаваться только по специальному запросу ФНС.
В отношении банковских счетов физлиц подобная норма действует с 2014 года.
На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.