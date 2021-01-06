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ФНС начала получать от банков информацию об электронных кошельках

Экономика

С 6 января банки стали передавать в Федеральную налоговую службу информацию об электронных кошельках россиян.

Как сообщает издание 1prime. ru, нововведение касается электронных кошельков с полной и упрощённой идентификацией. При этом информация о неидентифицированных кошельках по-прежнему раскрываться не будет .

Отмечается, что будет передаваться информация об открытии и закрытии кошельков, а вот данные о конкретных операциях и остатках средств будет передаваться только по специальному запросу ФНС.

В отношении банковских счетов физлиц подобная норма действует с 2014 года.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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