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В России высказались об идее кредитной амнистии

Экономика

О предложенной коммунистами "амнистировать" кредиты россиян до 3 миллионов рублей высказались и в соответствующих властных структурах, и в социальных сетях.

В России высказались об идее кредитной амнистии

Ранее глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин внёс в Госдуму предложение списать кредиты россиян, не превышающие 3 миллиона рублей. Он мотивировал идею тем, что совокупный кредитный долг россиян в 1,6 триллиона рублей составляет менее 10% от бюджета страны, а значит — страна может себе позволить "понять и простить".

"Сейчас главное — дать людям возможность самим зарабатывать", — отметила первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова в комментарии для РИА Новости.

"Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы", — сказал зампред комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов в интервью РБК.

"Не прощение, а реструктуризация кредитов на основе закона. Это возможно, чтобы было не временное решение, а постоянное", — внёс встречное предложение глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Пользователи соцсетей в большинстве своём расценили идею "кредитной амнистии" как предвыборный популизм.

"А те, кто пыжились, но платили кредиты, получается, идиоты?" — "Чем ближе к выборам, тем больше будет таких желающих простить кредиты", — пишут в соцсетях.

Автор: Людмила Черткова
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