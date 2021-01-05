Страны ОПЕК+ согласовали объёмы добычи нефти на февраль и март

В соответствии с достигнутым соглашением, все страны-участницы ОПЕК+ сохранят в феврале и марте текущие объёмы добычи нефти, кроме России, Казахстана.

Согласно новым договорённостям, в феврале и марте Россия сможет увеличить добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан — на 10 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, для России показатели на февраль составят 9,184 миллиона баррелей в сутки, на март — 9,249 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, Саудовская Аравия сделала "подарок рынку", добровольно взяв на себя обязательство сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, снизив показатель до 8,125 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+ последовали примеру Эр-Рияда, суммарно сократив добычу на 425 тысяч баррелей в сутки, сообщает РИА Новости.

На фоне сообщений о достижении соглашения ОПЕК+ на февраль-март цены на нефть поднялись выше прогнозируемых ранее.