Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
2020 год стал самым тёплым в России
Медики обозначили сроки спада пандемии коронавируса
Эксперты ВОЗ по изучению коронавируса не смогли попасть в Китай
Путин обозначил ключевую цель работы правительства
Трамп пообещал устроить "адскую битву" за пост президента
Принц Уильям обвинил брата в эксплуатации образа принцессы Дианы
49-летняя Анита Цой похудела на 17 килограммов
Российские лыжники заняли первые пять мест в гонке на "Тур де Ски"
Авокадо улучшает работу кишечника

Страны ОПЕК+ согласовали объёмы добычи нефти на февраль и март

Экономика

В соответствии с достигнутым соглашением, все страны-участницы ОПЕК+ сохранят в феврале и марте текущие объёмы добычи нефти, кроме России, Казахстана.

Страны ОПЕК+ согласовали объёмы добычи нефти на февраль и март

Согласно новым договорённостям, в феврале и марте Россия сможет увеличить добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан — на 10 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, для России показатели на февраль составят 9,184 миллиона баррелей в сутки, на март — 9,249 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, Саудовская Аравия сделала "подарок рынку", добровольно взяв на себя обязательство сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, снизив показатель до 8,125 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+ последовали примеру Эр-Рияда, суммарно сократив добычу на 425 тысяч баррелей в сутки, сообщает РИА Новости.

На фоне сообщений о достижении соглашения ОПЕК+ на февраль-март цены на нефть поднялись выше прогнозируемых ранее.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Церемонию вручения "Грэмми" отложили на неизвестный срок
Всемирный банк оценил перспективы российской экономики
2020 год стал самым тёплым в России
Медики обозначили сроки спада пандемии коронавируса
Эксперты ВОЗ по изучению коронавируса не смогли попасть в Китай
Путин обозначил ключевую цель работы правительства
Трамп пообещал устроить "адскую битву" за пост президента
Принц Уильям обвинил брата в эксплуатации образа принцессы Дианы
49-летняя Анита Цой похудела на 17 килограммов
Российские лыжники заняли первые пять мест в гонке на "Тур де Ски"
Популярное
Деньги
ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан

На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.

ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Новости Украины
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Мир. Новости мира
Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США
Российский шоу-бизнес
49-летняя Анита Цой похудела на 17 килограммов
Руслан Веснянко Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма Руслан Веснянко Олег Артюков "Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021 Олег Артюков Игорь Буккер Пандемией наградили человечество неандертальцы Игорь Буккер
Комментарии
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Большунов рассказал о своей победе в пасьюте на "Тур де Ски"
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Трампу нужен удар по Ирану
Американцы будут обучать украинских моряков
Красное мясо повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
В Госдуме отметили агрессию Зеленского
Галкин показал, как реагирует сын на появление матери на экране
Кто должен платить за случайно повреждённый товар в магазине?
В Госдуме отметили агрессию Зеленского
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
США — страна третьего мира
Зеленский удивил Крым своим новогодним обращением
Зеленский удивил Крым своим новогодним обращением
Как в России перерабатывают мусор
Голикова: в правительстве были "ковид-диссиденты"
В Грузии заявили об "обиде" на Россию
Социолог: нужно бороться не со сквернословием девочек, а со сквернословием в принципе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников