Экспорт сои будет облагаться пошлиной. Её размер составит не менее €165 за тонну продукта. Введённая мера начнёт действовать с 1 февраля и продлится до 30 июня 2021 года.
ФАС и Минсельхоз будут контролировать цены на соевые продукты.
"Министерству сельского хозяйства РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой в период с 1 февраля по 30 июня 2021 года предстоит проводить мониторинг оптово-отпускных цен на соевые бобы и соевый шрот на внутреннем рынке РФ в целях недопущения роста цен на указанные товары", — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте правовой информации.
Цель введения экспортной пошлины — не допустить рост цен на продукцию переработки сои, используемую в пищевой промышленности.
На данный момент экспорт сои из России не облагается пошлиной.
Поклонники не ожидали увидеть знаменитого кутюрье в таком облике.