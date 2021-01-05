С 1 февраля Россия вводит пошлину на экспорт сои

Экспорт сои будет облагаться пошлиной. Её размер составит не менее €165 за тонну продукта. Введённая мера начнёт действовать с 1 февраля и продлится до 30 июня 2021 года.

ФАС и Минсельхоз будут контролировать цены на соевые продукты.

"Министерству сельского хозяйства РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой в период с 1 февраля по 30 июня 2021 года предстоит проводить мониторинг оптово-отпускных цен на соевые бобы и соевый шрот на внутреннем рынке РФ в целях недопущения роста цен на указанные товары", — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте правовой информации.

Цель введения экспортной пошлины — не допустить рост цен на продукцию переработки сои, используемую в пищевой промышленности.

На данный момент экспорт сои из России не облагается пошлиной.