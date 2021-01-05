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ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан

Экономика » Финансы » Деньги

В рамках ужесточения контроля за целевым распределением бюджетных средств Пенсионного фонда РФ Минтруд намерен рассмотреть вопрос лишения пенсий иностранных граждан, сообщает EVO-RUS.COM.

На данный момент иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.

Для этого они должны предоставить документа о действующем виде на жительство. Как только данный документ будет аннулирован, выплаты прекратятся.

Однако информация об аннулировании не всегда своевременно поступает в ПФР, поэтому гражданин может получать пенсию, хотя ему уже не должны её начислять, отметил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиян-предпенсионеров будут уведомлять о вероятном размере пенсии.

Автор: Снежана Шахова
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