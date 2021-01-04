Российский президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос индексации пенсии работающих россиян.
Предложения должны быть готовы к 1 февраля.
До марта парламент может принять соответствующий закон, если правительство внесёт соответствующие поправки в Государственную Думу, сообщает РИА Новости.
Данный вопрос уже не раз обсуждался в 2020 году, но решение по нему так и не было принято.
Индексация пенсий работающих пенсионеров приостановлена с 2016 года. Это связано с необходимостью сократить дефицит ПФР.
Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что на фоне пандемии коронавируса индексация пенсий очень важна для страны и возможна при условии достаточной обеспеченности бюджета.
Ранее многие учёные и медики высказывались, что пандемия коронавируса — это лишь "разминка" перед настоящей угрозой.