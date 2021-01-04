Кабмин проработает вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Российский президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос индексации пенсии работающих россиян.

Предложения должны быть готовы к 1 февраля.

До марта парламент может принять соответствующий закон, если правительство внесёт соответствующие поправки в Государственную Думу, сообщает РИА Новости.

Данный вопрос уже не раз обсуждался в 2020 году, но решение по нему так и не было принято.

Индексация пенсий работающих пенсионеров приостановлена с 2016 года. Это связано с необходимостью сократить дефицит ПФР.

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что на фоне пандемии коронавируса индексация пенсий очень важна для страны и возможна при условии достаточной обеспеченности бюджета.