Пенсии в России могут перевести в цифровые рубли

В России пенсии могут перевести в цифровые рубли. Такой вариант рассматривает Центробанк.

Как сообщает издание lenta. ru, о возможности такого варианта сообщила глава ведомства Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в настоящее время у россиян есть возможность получать выплаты наличными, в почте или на счёт в банке.

В то же время Набиуллина рассказала, что пока изучается только возможность перевода на цифровые рубли, оцениваются плюсы и минусы, а также возможные риски такого нововведения.

Центробанк планирует обращение национальной криптовалюты в стране как третьей формы рубля, на равных с наличными и безналичными деньгами.

Отмечается, что официального решения о введении в стране цифрового рубля в настоящее время не принято.